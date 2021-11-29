СМИ: Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Народного артиста России Александра Градского похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в сфере культуры.

Агутин рассказал о последнем отправленном Градскому сообщении

При этом источник РИА Новости ранее отметил, что композитора могут похоронить на Кузьминском кладбище, рядом с родителями.

Ранее президент Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Градского, умершего в возрасте 72 лет 28 ноября.

Церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу, сообщает RT.

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ФОТО: gradskyhall.ru
ТЕГИ:КладбищаПохороныСмертьКомпозиторНародный Артист
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