СМИ: Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве
Народного артиста России Александра Градского похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в сфере культуры.
При этом источник РИА Новости ранее отметил, что композитора могут похоронить на Кузьминском кладбище, рядом с родителями.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Градского, умершего в возрасте 72 лет 28 ноября.
Церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу, сообщает RT.
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