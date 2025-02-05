СМИ: Государство даст Буйнову миллион рублей на лечение онкологии

По данным Telegram-канала, государство выделит миллион рублей на полугодовой курс лекарств для артиста. Речь идет о «Даролутамиде».

По данным Mash, Буйнов проходил ту же терапию, но в 2023 году ее пришлось прервать из-за выявленных побочных эффектов.

Ранее продюсер певца Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

