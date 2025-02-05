СМИ: Государство даст Буйнову миллион рублей на лечение онкологии
5 февраля 202511:48
Государство оплатит полугодовое лечение от онкологии народному артисту РФ Александру Буйнову, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, государство выделит миллион рублей на полугодовой курс лекарств для артиста. Речь идет о «Даролутамиде».
По данным Mash, Буйнов проходил ту же терапию, но в 2023 году ее пришлось прервать из-за выявленных побочных эффектов.
Ранее продюсер певца Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru