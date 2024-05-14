СМИ: Гай Ричи снимет фильм «Жена и собака» о британской аристократии

Британский режиссер Гай Ричи снимет полнометражный фильм «Жена и собака», посвященный высшему классу Соединенного Королевства. Об этом пишет Variety.

«Детали сюжета и актерский состав в настоящее время держатся в секрете, но... с фильмом Ричи вернется в красочный, наносящий удар в спину мир британской аристократии», — отмечается в материале.

Гай Ричи написал сценарий к картине и продюсирует ее вместе с Айвеном Аткинсоном и Джоном Фридбергом. Съемки новой ленты стартуют в октябре. Планируется, что главные роли сыграют актеры из «категории А», с ними уже ведут переговоры.

Параллельно британский режиссер работает над картиной «Источник вечной молодости» и фильмом «В сером», который находится в стадии постпродакшна.

Между тем в России вышла в прокат лента Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».

