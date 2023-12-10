СМИ: ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова
Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании «Темино-Лесное», принадлежащей режиссеру Никите Михалкову. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, организация состояла из одного зарегистрированного сотрудника и арендовала 30 тысяч гектаров земли в Нижегородской области. Несколько лет назад компания просила суд снизить ежегодный платеж с четырех миллионов рублей до 366 тысяч, утверждают журналисты.
Ранее о претензиях ФНС к компании режиссера не сообщалось.
По данным СМИ, народный артист России Филипп Киркоров задолжал налоговой службе 5 587 333 рубля. Отмечается, что эту сумму певец может погасить посредством одного получасового выступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru