СМИ: ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова

По информации издания, организация состояла из одного зарегистрированного сотрудника и арендовала 30 тысяч гектаров земли в Нижегородской области. Несколько лет назад компания просила суд снизить ежегодный платеж с четырех миллионов рублей до 366 тысяч, утверждают журналисты.

Ранее о претензиях ФНС к компании режиссера не сообщалось.

По данным СМИ, народный артист России Филипп Киркоров задолжал налоговой службе 5 587 333 рубля. Отмечается, что эту сумму певец может погасить посредством одного получасового выступления, передает «Радиоточка НСН».

