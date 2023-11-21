Глава ФНС заявил, что ведомству стало проще начинать проверки по всей России

«Если несколько лет назад мы сначала открывали проверку, а потом разбирались, что происходит в компании, то теперь мы открываем, если у нас есть для этого мотив, то есть по системе риска есть существенные нарушения», — указал Егоров.

По его словам, за девять месяцев 2022 года ФНС провела 8 тысяч проверок, в текущем году — уже 4 тысячи выездных налоговых проверок по всей стране.

«Пусть к концу года будет 6–7 тысяч проверок», — допустил глава ФНС.

При этом Егоров отметил, что говорить о «поголовном налоговом терроре» из-за проверок неуместно.

Ранее глава ФНС анонсировал начало перехода на упрощенные вычеты за обучение, лечение и спорт с 2025 года, напоминает телеканал «360».

