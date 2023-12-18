СМИ: Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

О пропаже самого новогоднего фильма сообщили пользователи «Иви», Wink и «Кинопоиска». На сайтах стриминговых площадок написано, что фильм «недоступен для покупки».



Кроме того, из популярных онлайн-кинотеатров пропали фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии» и «Духи Рождества».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года.

