СМИ: Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

Из российских онлайн-кинотеатров пропал фильм «Один дома» , передает Telegram-канал Baza.

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О пропаже самого новогоднего фильма сообщили пользователи «Иви», Wink и «Кинопоиска». На сайтах стриминговых площадок написано, что фильм «недоступен для покупки».

Кроме того, из популярных онлайн-кинотеатров пропали фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии» и «Духи Рождества».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года.

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ФОТО: кадр из фильма "Один дома"
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