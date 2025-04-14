СМИ: Фильм «Елки 12» снимет Жора Крыжовников
14 апреля 202518:42
Режиссёром нового фильма «Елки 12» может снять снявший сериал «Слово пацана» Жора Крыжовников. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что имя режиссёра ленты раскрыл источник агентства в одной из российских продюсерских компаний.
«Главным режиссёром «Елки 12» будет Крыжовников», - указал собеседник ТАСС.
Ранее Крыжовников стал режиссёром сериала по ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru