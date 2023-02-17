СМИ: фильм «Джон Уик 4» официально покажут в российских кинотеатрах

По данным онлайн-кинотеатра, четвёртый фильм о профессиональном киллере покажет кинопрокатная компания продюсеров Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова «Атмосфера кино».

Информация о том, каким образом и на каких условиях было достигнуто соглашение с американским мэйджором Lionsgate, не раскрывается. Российская премьера запланирована на 23 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет продолжение фантастического триллера «Константин: Повелитель тьмы», в котором Киану Ривз вернётся к роли экзорциста Джона Константина, пишут «Известия».