СМИ: Фильм «Дэдпул и Росомаха» будет бороться за «Оскар» и «Золотой глобус»
Киностудия Marvel намерена выдвинуть актеров Хью Джекмана и Райана Рейнольдса на кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус» за их роли в фильме «Дэдпул и Росомаха», сообщает издание Variety.
По данным СМИ, актеров собираются предложить на номинации в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на «Оскаре» и «Лучшая мужская роль» на «Золотом глобусе».
Кроме того, сама кинолента также поборется за награды в технических номинациях — «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».
Ранее стало известно, что «Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым «взрослым» фильмом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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