СМИ: Феминистическую версию балета «Щелкунчик» поставят в Британии

Балет «Щелкунчик» в феминистической интерпретации с независимой главной героиней поставят в Великобритании, сообщает Telegraph.

Из рекламных буклетов следует, что в новой версии главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что станет отражением «зарождающихся надежд, в особенности для женщин».

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Так, вместо Щелкунчика главная героиня Клара сама расправится со всеми злодеями, уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре впервые превысила миллион рублей, достигнув 1,2 миллиона рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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