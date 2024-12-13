СМИ: Феминистическую версию балета «Щелкунчик» поставят в Британии
Балет «Щелкунчик» в феминистической интерпретации с независимой главной героиней поставят в Великобритании, сообщает Telegraph.
Из рекламных буклетов следует, что в новой версии главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что станет отражением «зарождающихся надежд, в особенности для женщин».
Так, вместо Щелкунчика главная героиня Клара сама расправится со всеми злодеями, уточняется в публикации.
Ранее стало известно, что ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре впервые превысила миллион рублей, достигнув 1,2 миллиона рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru