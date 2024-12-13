СМИ: Феминистическую версию балета «Щелкунчик» поставят в Британии

Балет «Щелкунчик» в феминистической интерпретации с независимой главной героиней поставят в Великобритании, сообщает Telegraph.

Из рекламных буклетов следует, что в новой версии главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что станет отражением «зарождающихся надежд, в особенности для женщин».