СМИ: «Евровидение-2022» пройдет в Турине

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в итальянском Турине. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, кандидатура Турина уже утверждена, в ближайшее время руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI объявит об этом официально.

Италия получила право принять «Евровидение» после победы рок-группы Maneskin, которая представила страну на конкурсе в Роттердаме в мае 2021 года. Кроме Турина, на проведение музыкального состязания претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

