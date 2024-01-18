СМИ: Элджей разорвал контракт с лейблом Анны Асти из-за «голой» вечеринки

При попытке заказать выступление артиста, его менеджер утверждает, что рэпер больше не причастен к лейблу Fenix Music Label.

По его словам, Элджей в настоящее время находится на отдыхе в Таиланде.

Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

