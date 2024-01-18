СМИ: Элджей разорвал контракт с лейблом Анны Асти из-за «голой» вечеринки
18 января 202417:06
Рэпер Элджей тайно разорвал контракт с лейблом Анны Асти после «голой» вечеринки, которую организовала его бывшая супруга телеведущая и блогер Настя Ивлеева в столичном клубе «Мутабор», сообщает Telegram-канал Shot.
При попытке заказать выступление артиста, его менеджер утверждает, что рэпер больше не причастен к лейблу Fenix Music Label.
По его словам, Элджей в настоящее время находится на отдыхе в Таиланде.
Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru