СМИ: Элджей разорвал контракт с лейблом Анны Асти из-за «голой» вечеринки

Рэпер Элджей тайно разорвал контракт с лейблом Анны Асти после «голой» вечеринки, которую организовала его бывшая супруга телеведущая и блогер Настя Ивлеева в столичном клубе «Мутабор», сообщает Telegram-канал Shot.

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При попытке заказать выступление артиста, его менеджер утверждает, что рэпер больше не причастен к лейблу Fenix Music Label.

По его словам, Элджей в настоящее время находится на отдыхе в Таиланде.

Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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