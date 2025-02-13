СМИ: Джон Литгоу стал главным кандидатом на роль Дамблдора в новом «Гарри Поттере»
На роль директора «Хогвартса» Альбуса Дамблдора в новой версии похождений Гарри Поттера готовятся взять известного американского актера, музыканта и писателя Джона Литгоу («Декстер», «Конклав», «Третья планета от Солнца», «Мир по Гарпу»). Об этом сообщил журнал Deadline.
Согласно данным, лауреат шести премий «Эмми», двух премий «Золотой глобус» и двух премий «Тони», номинант на «Оскар» находится на финальной стадии переговоров с Warner Bros. До этого газета Variety называла главными претендентами на эту роль Марка Райлэнса и Марка Стронга.
Ранее сообщалось, что актер Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru