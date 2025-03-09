СМИ: Джон Гудмен получил травму во время съемок с Томом Крузом

Голливудский актер Джон Гудмен получил травму бедра, сообщает ресурс TMZ.

Это произошло во время съемок фильма с Томом Крузом в Великобритании. Гудмен упал, однако это не был каскадерский трюк. Он вернется на съемки на следующей неделе.

В съемках фильма режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту также принимают участие Джесси Племонс, Майкл Стулбарг и Сандра Хюллер.

Ранее Том Круз рассказал о трюке для фильма «Миссия невыполнима 8», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

