СМИ: Две картины художника Энди Уорхола похитили в Нидерландах

Неизвестные похитили две работы американского художника Энди Уорхола в галерее MPV в городе Ойстервейк в Нидерландах, при этом две другие картины были сильно повреждены, сообщил Telegram-канал SHOT.

Преступление произошло накануне ночью. Злоумышленники взорвали входные двери и вырвали из рам четыре картины с портретами королевы Великобритании Елизаветы II и королевы Дании Маргрете II. Однако два полотна преступники бросили недалеко от галереи, так как они не поместились в машину.

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Хозяин галереи отметил, что так как два оставшихся полотна вырвали из рам, они получили сильные повреждения и не подлежат восстановлению. По данным SHOT, злоумышленники оставили отпечатки на картинах с королевой Эсватини Нтомби Твала и королевой Нидерландов Беатрикс. Стоимость ущерба сейчас устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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