СМИ: Две картины художника Энди Уорхола похитили в Нидерландах

Неизвестные похитили две работы американского художника Энди Уорхола в галерее MPV в городе Ойстервейк в Нидерландах, при этом две другие картины были сильно повреждены, сообщил Telegram-канал SHOT.

Преступление произошло накануне ночью. Злоумышленники взорвали входные двери и вырвали из рам четыре картины с портретами королевы Великобритании Елизаветы II и королевы Дании Маргрете II. Однако два полотна преступники бросили недалеко от галереи, так как они не поместились в машину.