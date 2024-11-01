СМИ: Две картины художника Энди Уорхола похитили в Нидерландах
Неизвестные похитили две работы американского художника Энди Уорхола в галерее MPV в городе Ойстервейк в Нидерландах, при этом две другие картины были сильно повреждены, сообщил Telegram-канал SHOT.
Преступление произошло накануне ночью. Злоумышленники взорвали входные двери и вырвали из рам четыре картины с портретами королевы Великобритании Елизаветы II и королевы Дании Маргрете II. Однако два полотна преступники бросили недалеко от галереи, так как они не поместились в машину.
Хозяин галереи отметил, что так как два оставшихся полотна вырвали из рам, они получили сильные повреждения и не подлежат восстановлению. По данным SHOT, злоумышленники оставили отпечатки на картинах с королевой Эсватини Нтомби Твала и королевой Нидерландов Беатрикс. Стоимость ущерба сейчас устанавливается.
Ранее суд в Лондоне отправил в тюрьму обливших супом картину Ван Гога экоактивисток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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