«Фантастика и история!»: Вассерман перечислил любимых авторов книг
Анатолий Вассерман в разговоре с НСН посетовал, что в уходящем году прочитал «всего» несколько десятков книг.
Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН признался, что в уходящем 2023 году прочитал «всего несколько десятков книг». Своими любимыми авторами он с радостью поделился с россиянами, предупредив о специфичности своего вкуса.
«К сожалению, времени на чтение у меня сравнительно мало. Так что за весь год я успел прочитать всего несколько десятков книг. Рекомендовать их другим не буду, потому что у меня весьма специфический вкус. Из художественной литературы я читаю практически исключительно фантастику, предпочитаю жанр «альтернативная история». Могу сказать, что из авторов, пишущих об этом, предпочитаю Михаила Ланцова, Александра Михайловского, Александра Харникова, а также Комбата Найтова. Этих авторов я готов рекомендовать всем, но не уверен, что к моим рекомендациям прислушиваются. Из нехудожественной литературы я читаю обычно анализ разных исторических событий», - рассказал он.
Также депутат выделил авторов, которым в этом году не удалось превзойти самих себя.
«Из того, что сейчас положено считать высокохудожественной литературой, я уже много лет ничего не читаю, поскольку на фоне какого-нибудь кошмара вроде «Зулейха открывает глаза» даже Поселягин выглядит шедевром. Я назвал этого автора, потому что он начинал очень хорошо, но исписался. У него в каждой новой книге больше допущений, чем в предыдущей, что недостаток для фантастики», - добавил он.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что недолюбливал «Войну и мир» Льва Толстого в юном возрасте, потому что там «много букв», передает «Радиоточка НСН».
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