«Фантастика и история!»: Вассерман перечислил любимых авторов книг

«К сожалению, времени на чтение у меня сравнительно мало. Так что за весь год я успел прочитать всего несколько десятков книг. Рекомендовать их другим не буду, потому что у меня весьма специфический вкус. Из художественной литературы я читаю практически исключительно фантастику, предпочитаю жанр «альтернативная история». Могу сказать, что из авторов, пишущих об этом, предпочитаю Михаила Ланцова, Александра Михайловского, Александра Харникова, а также Комбата Найтова. Этих авторов я готов рекомендовать всем, но не уверен, что к моим рекомендациям прислушиваются. Из нехудожественной литературы я читаю обычно анализ разных исторических событий», - рассказал он.

Также депутат выделил авторов, которым в этом году не удалось превзойти самих себя.

«Из того, что сейчас положено считать высокохудожественной литературой, я уже много лет ничего не читаю, поскольку на фоне какого-нибудь кошмара вроде «Зулейха открывает глаза» даже Поселягин выглядит шедевром. Я назвал этого автора, потому что он начинал очень хорошо, но исписался. У него в каждой новой книге больше допущений, чем в предыдущей, что недостаток для фантастики», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что недолюбливал «Войну и мир» Льва Толстого в юном возрасте, потому что там «много букв», передает «Радиоточка НСН».

