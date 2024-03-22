СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, являющаяся женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказала о съемках в сериале «Исполняющий обязанности» вместе с дочерью, девятилетней Надей.

«Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей. Ну а я уже прицепом за ней пошла», — сказала Навка изданию «СтарХит».

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По ее словам, у Нади Песковой небольшая роль, две съемочные смены. При этом девочка играет саму себя. Также отмечается, что сняться в кино Навке предложила ее подруга Елена Север, являющаяся генпродюсером компании «Русский север».

Режиссером сериала «Исполняющий обязанности» выступил Миша Маралес. В картине помимо Навки и Песковой также снимается певица Mia Boyka. О сроках выхода комедии на экран пока не сообщается.

Народный артист России Филипп Киркоров ранее оправдывался перед Дмитрием Песковым за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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