СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»

По ее словам, у Нади Песковой небольшая роль, две съемочные смены. При этом девочка играет саму себя. Также отмечается, что сняться в кино Навке предложила ее подруга Елена Север, являющаяся генпродюсером компании «Русский север».

Режиссером сериала «Исполняющий обязанности» выступил Миша Маралес. В картине помимо Навки и Песковой также снимается певица Mia Boyka. О сроках выхода комедии на экран пока не сообщается.

Народный артист России Филипп Киркоров ранее оправдывался перед Дмитрием Песковым за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

