СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, являющаяся женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказала о съемках в сериале «Исполняющий обязанности» вместе с дочерью, девятилетней Надей.
«Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей. Ну а я уже прицепом за ней пошла», — сказала Навка изданию «СтарХит».
По ее словам, у Нади Песковой небольшая роль, две съемочные смены. При этом девочка играет саму себя. Также отмечается, что сняться в кино Навке предложила ее подруга Елена Север, являющаяся генпродюсером компании «Русский север».
Режиссером сериала «Исполняющий обязанности» выступил Миша Маралес. В картине помимо Навки и Песковой также снимается певица Mia Boyka. О сроках выхода комедии на экран пока не сообщается.
Народный артист России Филипп Киркоров ранее оправдывался перед Дмитрием Песковым за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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