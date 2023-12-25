Киркоров оправдался перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой
Народный артист России Филипп Киркоров пытался оправдаться перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.
На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» артист подошел к Пескову и заявил, что пришел на вечеринку из-за своего обещания, которое он дал, когда Ивлеева снялась в его клипе. При этом о тематике вечеринки его якобы никто не предупреждал.
Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru