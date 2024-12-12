СМИ: Disney снимет киноверсию «Рапунцель: Запутанная история»
Киностудия Disney создаст киноверсию анимационного фильма «Рапунцель: Запутанная история». Об этом пишет Variety.
По данным издания, режиссером ленты станет Майкл Грэйси, известный по фильму «Величайший шоумен». Над сценарием картины будет работать Дженн Робинсон.
Фильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году и собрал в прокате $592 млн. После выхода анимационной ленты были созданы короткометражка «Рапунцель: Счастлива навсегда» и мультсериал «Рапунцель: Новая история».
Ранее Disney анонсировала производство полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» по сериалу во вселенной «Звездных войн», напоминает RT.
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