Disney намерена вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

Кинокорпорация Disney приступила к работе над продолжением франшизы «Пираты Карибского моря». Сценарий новой части предполагает возвращение на экраны капитана Джека Воробья, роль которого прежде исполнял Джонни Депп, сообщает Variety.

Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой

По данным издания, сценаристы получили задание разработать варианты как с участием Деппа, так и без него. Переговоры студии и актера ещё не начались.

Деппа перестали приглашать на съемки после обвинений в домашнем насилии, но после восстановления репутации актер вновь получил много приглашений на участие в крупных проектах.

Новая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти на киноэкраны в 2025 году.

Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ФильмСъемкиDisneyАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры