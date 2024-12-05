Disney намерена вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»
Кинокорпорация Disney приступила к работе над продолжением франшизы «Пираты Карибского моря». Сценарий новой части предполагает возвращение на экраны капитана Джека Воробья, роль которого прежде исполнял Джонни Депп, сообщает Variety.
По данным издания, сценаристы получили задание разработать варианты как с участием Деппа, так и без него. Переговоры студии и актера ещё не начались.
Деппа перестали приглашать на съемки после обвинений в домашнем насилии, но после восстановления репутации актер вновь получил много приглашений на участие в крупных проектах.
Новая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти на киноэкраны в 2025 году.
Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru