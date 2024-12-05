Disney намерена вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

По данным издания, сценаристы получили задание разработать варианты как с участием Деппа, так и без него. Переговоры студии и актера ещё не начались.

Деппа перестали приглашать на съемки после обвинений в домашнем насилии, но после восстановления репутации актер вновь получил много приглашений на участие в крупных проектах.

Новая часть франшизы «Пираты Карибского моря» должна выйти на киноэкраны в 2025 году.

Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

