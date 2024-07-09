СМИ: Disney разрабатывает сиквел фильма «Дьявол носит Prada»

По данным издания, кинолента пока находится на ранней стадии разработки. Проект ведет сценаристка Алин Брош МакКенна, которая написала текст оригинального фильма. Продюсером продолжения культовой истории станет Венди Файнерман, которая также входила в продюсерский состав оригинала.

Студия пока не подтверждает информацию о сиквеле. Неясно, вернутся ли к своим ролям звезды фильма 2006 года.

Ранее стало известно, что Disney планирует снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с актрисой Марго Робби, напоминает RT.

