СМИ: Disney разрабатывает сиквел фильма «Дьявол носит Prada»

Кинокомпания Disney начала работу над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada», передает Deadline.

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По данным издания, кинолента пока находится на ранней стадии разработки. Проект ведет сценаристка Алин Брош МакКенна, которая написала текст оригинального фильма. Продюсером продолжения культовой истории станет Венди Файнерман, которая также входила в продюсерский состав оригинала.

Студия пока не подтверждает информацию о сиквеле. Неясно, вернутся ли к своим ролям звезды фильма 2006 года.

Ранее стало известно, что Disney планирует снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с актрисой Марго Робби, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
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