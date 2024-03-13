Disney+ представил первый трейлер нового сериала о жизни Карла Лагерфельда
Первый трейлер нового сериала о жизни знаменитого модельера Карла Лагерфельда представил Disney+.
Само телешоу выйдет на стриминговом сервисе 7 июня и будет состоять из шести эпизодов.
Роль Лагерфельда исполнил Даниэль Брюль, известный по лентам «Бесславные ублюдки», «Гонка» и «Первый мститель: Противостояние». В качестве режиссеров в проект были приглашены Жером Салль и Одри Эструго.
В основе сценария - литературное произведение Рафаэль Бакке «Кайзер Карл», в котором речь идет о начале пути молодого модельера к тому, чтобы в последствии занять должности креативного директора Fendi и Chanel.
Ранее в Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
- Главком ВСУ признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях
- В крымский сафари-парк «Тайган» приедут зебры и бизоны
- Глава ВЦИОМ: Желание эмигрировать у молодежи снизилось за последние два года
- Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе
- Disney+ представил первый трейлер нового сериала о жизни Карла Лагерфельда
- Сон и питание: Врач назвал способы укрепить иммунитет весной
- Соцопрос: Большинство россиян работают по вечерам и в выходные
- Суд удовлетворил ходатайство Шакро Молодого об УДО
- Власти Крыма опровергли дефицит топлива в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru