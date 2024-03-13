Disney+ представил первый трейлер нового сериала о жизни Карла Лагерфельда

Само телешоу выйдет на стриминговом сервисе 7 июня и будет состоять из шести эпизодов.

Роль Лагерфельда исполнил Даниэль Брюль, известный по лентам «Бесславные ублюдки», «Гонка» и «Первый мститель: Противостояние». В качестве режиссеров в проект были приглашены Жером Салль и Одри Эструго.

В основе сценария - литературное произведение Рафаэль Бакке «Кайзер Карл», в котором речь идет о начале пути молодого модельера к тому, чтобы в последствии занять должности креативного директора Fendi и Chanel.

Ранее в Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



