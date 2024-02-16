Директор «Ленкома» Варшавер опроверг сообщения о воспалении легких
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер не подтвердил сообщения о том, что у него врачи якобы диагностировали воспаление легких. Как заявил театральный деятель ТАСС, он чувствует себя хорошо и с 17 февраля уже появится на рабочем месте.
«К сожалению для тех, кто хотел, чтобы у меня было воспаление легких, не сбылось», - пошутил Варшавер. Он подтвердил, что вызывал на дом медиков, чтобы провериться на COVID-19 и грипп. Ничего из это не подтвердилось.
Заслуженному деятелю искусств России Марку Варшаверу 76 лет. Пост директор театра «Ленком» он занял в 1987 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2019 года — директор с расширенными полномочиями.
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