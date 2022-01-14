Шнейдеров: Новый «Человек-паук» утер нос «Чемпиону Мира»

Давид Шнейдеров: «Мне глубоко возмутило то, что телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения «Золотого глобуса» сославшись на то, что в составе жюри «Золотого глобуса» слишком мало людей с иным цветом кожи. Позвольте, «Золотой глобус» вручается голливудской ассоциацией и иностранной прессой, и каждая страна имеет право выдвинуть своего представителя. Поэтому, какая-то полная чушь и бешенство! Нельзя переходить рамки разумного даже в толерантности», - сказал кинокритик.

