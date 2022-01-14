Шнейдеров: Новый «Человек-паук» утер нос «Чемпиону Мира»

Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Названы победители американской кинопремии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград в рамках 79-й кинопремии "Золотой глобус". В номинации "Лучшая режиссерская работа" победила новозеландская постановщица Джейн Кэмпион. Ее фильм "Власть пса" признали "Лучшей драмой" 2021 года. "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга назвали "Лучшей комедией / мюзиклом"

Давид Шнейдеров: «Мне глубоко возмутило то, что телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения «Золотого глобуса» сославшись на то, что в составе жюри «Золотого глобуса» слишком мало людей с иным цветом кожи. Позвольте, «Золотой глобус» вручается голливудской ассоциацией и иностранной прессой, и каждая страна имеет право выдвинуть своего представителя. Поэтому, какая-то полная чушь и бешенство! Нельзя переходить рамки разумного даже в толерантности», - сказал кинокритик. 

2

Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны".

Стало известно, что пакистанский актер Хумаюн Саид сыграет возлюбленного Дианы в пятом сезоне "Короны". Он воплотит образ Хасната Хана, британско-пакистанского кардиохирурга, с которым Диана встречалась с 1995 по 1997 год. Она рассталась с ним после того, как познакомилась с Доди Аль-Файедом.

Давид Шнейдеров: «Да! Ветреная была девушка принцесса Диана. И меняла возлюбленных, как я понимаю, при живом муже, как перчатки», - резюмировал он. 

3

Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в России превысили отметку в три миллиарда рублей.

Давид Шнейдеров: «Таким образом Marvel и американский кинематограф утерли нос российскому, провалившемуся напрочь в прокате, «Чемпиону мира». На мой взгляд, крайне неудачному. А также обрушили вполне кассовый фильм «Последний богатырь»», - добавил собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Давид Шнейдеров
ТЕГИ:Авторские НовостиФильмПремьера
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости