СМИ: Департамент культуры не продлит контракт с Серебренниковым
Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Его контракт истекает в конце февраля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сам Серебренников подтвердил информацию только об истечении срока действия своего контракта, другую информацию он комментировать не стал.
Официального сообщения от Департамента культуры столицы пока не было, передает телеканал «360».
Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с 2012 года, передает РИА ФАН. Летом прошлого года он был приговорен судом к условному сроку по делу о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Своей вины режиссер не признал.
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