СМИ: Департамент культуры не продлит контракт с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Его контракт истекает в конце февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сам Серебренников подтвердил информацию только об истечении срока действия своего контракта, другую информацию он комментировать не стал.

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Официального сообщения от Департамента культуры столицы пока не было, передает телеканал «360».

Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с 2012 года, передает РИА ФАН. Летом прошлого года он был приговорен судом к условному сроку по делу о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Своей вины режиссер не признал.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Гоголь-центрКирилл Серебренников
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