СМИ: Дэнни Де Вито готов вернуться к роли Пингвина, если фильм снимет Тим Бёртон
14 марта 202414:18
Американский комедийный актёр Дэнни Де Вито заявил, что готов вернуться к роли злодея Пингвина из вселенной Бэтмена, если режиссёрское кресло на проекте займет Тим Бёртон, сообщает Screen Rant.
Де Вито, напомнил, что именно этот режиссёр в 1992 году снял фильм «Бэтмен возвращается», в котором актер впервые сыграл Пингвина.
«Если бы режиссёром был Тим Бёртон, я был бы там уже через секунду», — подчеркнул Де Вито.
Ранее стало известно, что Денни Де Вито напишет комикс о «Пингвине», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ сообщил о резком падении спроса россиян на ипотеку
- В Хакасии обрушилась стена аварийного дома
- Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью
- Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer уходит из России
- Новый семейный комедийный сериал «Всё ОК» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink
- ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
- МИД России внес экс-посла Салливана и еще более 200 граждан США в стоп-лист
- Средний срок владения автомобилем в РФ в 2023 году превысил 7 лет
- Российские войска отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ
- Один человек погиб, трое пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru