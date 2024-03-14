СМИ: Дэнни Де Вито готов вернуться к роли Пингвина, если фильм снимет Тим Бёртон

Де Вито, напомнил, что именно этот режиссёр в 1992 году снял фильм «Бэтмен возвращается», в котором актер впервые сыграл Пингвина.

«Если бы режиссёром был Тим Бёртон, я был бы там уже через секунду», — подчеркнул Де Вито.

Ранее стало известно, что Денни Де Вито напишет комикс о «Пингвине», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

