СМИ: Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

Отмечается, что лента будет представлять из себя экранизацию биографии «Илон Маск» Уолтера Айзексона. Согласно данным, за возможность экранизации книги конкурировали сразу несколько студий, однако в конечном счете это право получила A24.

Аронофски снял фильмы «Реквием по мечте», «Пи», «Кит» и другие, передает «Радиоточка НСН».

