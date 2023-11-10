СМИ: Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска
10 ноября 202318:35
Американская студия A24 разрабатывает фильм про бизнесмена Илона Маска, который должен снять режиссер Даррен Аронофски. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.
Отмечается, что лента будет представлять из себя экранизацию биографии «Илон Маск» Уолтера Айзексона. Согласно данным, за возможность экранизации книги конкурировали сразу несколько студий, однако в конечном счете это право получила A24.
Аронофски снял фильмы «Реквием по мечте», «Пи», «Кит» и другие, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru