СМИ: Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

Актрису Чулпан Хаматову, переехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра. Об этом пишет местное издание Delfi со ссылкой на источник.

«Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой

По данным собеседника СМИ, художественный руководитель театра Алвис Херманис недоволен работой с Хаматовой. Отмечается, что актриса не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, кроме того, она приносит репутационный ущерб театру: на спектакли с участием артистки плохо продаются билеты, и критики низко оценивают ее игру.

Новый Рижский театр официально не заявил об увольнении Хаматовой, пишет 360.ru. Однако в учреждении подчеркивали, что формат работы с актрисой может измениться. По данным источника, вопрос решен и артистка покинет труппу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрАктрисаЛатвияЧулпан Хаматова

Горячие новости

Все новости

партнеры