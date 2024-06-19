СМИ: Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
Актрису Чулпан Хаматову, переехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра. Об этом пишет местное издание Delfi со ссылкой на источник.
По данным собеседника СМИ, художественный руководитель театра Алвис Херманис недоволен работой с Хаматовой. Отмечается, что актриса не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, кроме того, она приносит репутационный ущерб театру: на спектакли с участием артистки плохо продаются билеты, и критики низко оценивают ее игру.
Новый Рижский театр официально не заявил об увольнении Хаматовой, пишет 360.ru. Однако в учреждении подчеркивали, что формат работы с актрисой может измениться. По данным источника, вопрос решен и артистка покинет труппу.
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