СМИ: «Чернобыль» Козловского собрал 166 мнл рублей за выходные
Режиссерская работа Данилы Козловского фильм «Чернобыль» возглавил российский прокат, собрав за выходные 166,8 миллиона рублей, пишет портал kinobusiness.com.
На втором месте рейтинга оказался фантастический боевик режиссера Саймона Маккуойда "Мортал Комбат", он собрал 153,6 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров, вернувшийся в кинотеатры фильм «Властелин колец: Братство кольца» 2001 года. За выходные первая часть трилогии Питера Джексона собрала собрала 49,1 миллиона рублей.
Немного не добрал до пьедестала боевик Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор». Его сборы за прошедшие выходные составили 34,1 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru