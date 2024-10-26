СМИ: «Человек-паук 4» выйдет в июле 2026 года
26 октября 202418:14
Четвертая часть серии супергеройских фильмов «Человек-паук» выйдет в прокат летом 2026 года, передает агентство Associated Press.
Режиссером выступит Дэниел Дестин Креттон («Хижина», «Стеклянный замок»). Роль человека-паука вновь исполнит британский актер Том Холланд.
Съемки планируется начать летом 2025 года. Выход в прокат в кинотеатрах состоится через год - 24 июля 2026-го.
В прошлом году «Человек паук 2» признали игрой года для приставки PlayStation 5, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru