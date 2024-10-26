СМИ: «Человек-паук 4» выйдет в июле 2026 года

Четвертая часть серии супергеройских фильмов «Человек-паук» выйдет в прокат летом 2026 года, передает агентство Associated Press.

Съемки четвертого «Человека-паука» стартуют летом 2025 года

Режиссером выступит Дэниел Дестин Креттон («Хижина», «Стеклянный замок»). Роль человека-паука вновь исполнит британский актер Том Холланд.

Съемки планируется начать летом 2025 года. Выход в прокат в кинотеатрах состоится через год - 24 июля 2026-го.

В прошлом году «Человек паук 2» признали игрой года для приставки PlayStation 5, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Marvel Studios
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