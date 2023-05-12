СМИ: «Чебурашка» вошел в топ-20 самых кассовых фильмов мира за 2023 год

По данным The Numbers, российская лента оказалась успешнее последних боевиков Гая Ричи, а также драмы Бена Аффлека «Air: Большой прыжок». При этом прокат «Чебурашки», в некоторых кинотеатрах, продолжается до сих пор.

Самой кассовой работой стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который заработал более одного млрд долларов.

Ранее власти Кисловодска заявили о намерении установить памятник Чебурашке на улице Карла Маркса, где проходили съёмки одной из сцен одноимённого фильма, сообщает RT.

