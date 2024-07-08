СМИ: Блогерша Валя Карнавал задолжала ФНС 241 тысячу рублей
8 июля 202411:19
Популярная российская блогерша Вали Карнавал (Валентина Карнаухова) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 241 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
Блогерша получила предупреждение от ФНС. Специалисты пригрозили Карнауховой блокировкой счетов или запретом выезда из страны в случае неуплаты налогов.
Однако пиар-менеджер блогерши заверил, что у нее нет задолженностей.
Ранее ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru