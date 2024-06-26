Налог на богатых принес бюджету России более 57 млрд рублей

Налог на богатых принес бюджету России более 57 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Отмечается, что такая сумма поступила в казну от прогрессивной шкалы НДФЛ в период с января по май.

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Сейчас налог на доходы физических лиц составляет 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц).

20 июня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий дальнейшее повышение НДФЛ. В частности, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней - 13%. При доходе от 2,4 млн до пяти млн рублей ставка составит 15%. Максимальная ставка НДФЛ в 22% предусмотрена для годовых доходов свыше 50 млн рублей.

Максимальную ставку на доходы физических лиц в 22% назвал оптимальным вариантом глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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