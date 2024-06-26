Налог на богатых принес бюджету России более 57 млрд рублей

Сейчас налог на доходы физических лиц составляет 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц).

20 июня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий дальнейшее повышение НДФЛ. В частности, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней - 13%. При доходе от 2,4 млн до пяти млн рублей ставка составит 15%. Максимальная ставка НДФЛ в 22% предусмотрена для годовых доходов свыше 50 млн рублей.

Максимальную ставку на доходы физических лиц в 22% назвал оптимальным вариантом глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме РФ, передает «Радиоточка НСН».

