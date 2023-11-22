СМИ обнародовали имя Бэнкси, которое он раскрыл в 2003 году

Так, она опубликовала фрагмент интервью, которое 20 лет назад взял у художника корреспондент. Он задал вопрос собеседнику, может ли он называть его Роберт Бэнкс, на что тот ответил: «Робби». Интервью было приурочено к выставке художника под названием Turf War.

Таким образом, фраза не вошла в итоговую передачу, а корреспондент обнаружил ее лишь сейчас на минидиске у себя дома.

Долгие годы Бэнкси удавалось сохранять в тайне свою личность. Кроме его ближайших помощников никто не знал, как Бэнкси выглядит и как его на самом деле зовут. Есть лишь немногочисленные видео и фотографии, на которых он появляется с закрытым лицом, передает «Радиоточка НСН».

