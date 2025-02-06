СМИ: Бен Аффлек снимет триллер «Животные» и исполнит в нём главную роль
Американский актер, продюсер и сценарист Бен Аффлек займет режиссерское кресло на съемках фильма про зомби «Животное», сообщает Deadline.
Главную роль в картине должен был исполнить его друг Мэтт Дэймон, но он неожиданно для создателей ленты отказался, сославшись на чрезмерную занятость. Теперь Аффлеку предстоит не только снять фильм, но и сыграть в нём главную роль. Уже известно, что его партнершей в кадре станет Джиллиан Андерсон, а сами съемки пройдут в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что Бена Аффлека пригласили сыграть рестлера Халка Хогана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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