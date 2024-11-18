Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в продолжении фильма «Догма»

В оригинальной картине Аффлек и Дэймон сыграли падших ангелов Бартлби и Локи, обречённых вечно торчать в штате Висконсин, но узнавших о способе вернуться на небеса. По словам Смита, они обязательно появятся в продолжении, так как иначе вторая часть банально не получится.

Также режиссёр добавил, что есть противники сиквела «Догмы», считающие, что он может испортить историю, однако у него есть отличные идеи.

«Я хочу вам сказать следующее: «Возьму и испорчу». И мне это чертовски нравится. Я нашёл, как можно грамотно подойти к этому», - заключил Смит.

Ранее стало известно, что Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана, это будет их третья совместная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».