Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в продолжении фильма «Догма»
Актёры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в продолжении комедии 1999 года «Догма». Как пишет Vulture, об этом заявил режиссёр фильма и исполнитель роли Молчаливого Боба Кевин Смит.
В оригинальной картине Аффлек и Дэймон сыграли падших ангелов Бартлби и Локи, обречённых вечно торчать в штате Висконсин, но узнавших о способе вернуться на небеса. По словам Смита, они обязательно появятся в продолжении, так как иначе вторая часть банально не получится.
Также режиссёр добавил, что есть противники сиквела «Догмы», считающие, что он может испортить историю, однако у него есть отличные идеи.
«Я хочу вам сказать следующее: «Возьму и испорчу». И мне это чертовски нравится. Я нашёл, как можно грамотно подойти к этому», - заключил Смит.
Ранее стало известно, что Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана, это будет их третья совместная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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