СМИ: Бедросу Киркорову провели операцию

По информации издания, состояние Киркорова резко ухудшилось. Сейчас он находится в палате со всем необходимым медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.

Киркоров старший обратился на медицинской помощью 31 августа. Врачи приехали на вызов домой к артисту и приняли решение о госпитализации. В больнице уже медики решили прооперировать Киркорова.

Ранее стало известно, что известная актриса и режиссер Светлана Дружинина госпитализирована в одну из столичных больниц, напоминает «Свободная пресса».

