СМИ: Бедросу Киркорову провели операцию
Отца знаменитого певца Филиппа Киркорова Бедроса прооперировали, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, состояние Киркорова резко ухудшилось. Сейчас он находится в палате со всем необходимым медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.
Киркоров старший обратился на медицинской помощью 31 августа. Врачи приехали на вызов домой к артисту и приняли решение о госпитализации. В больнице уже медики решили прооперировать Киркорова.
Ранее стало известно, что известная актриса и режиссер Светлана Дружинина госпитализирована в одну из столичных больниц, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прогноз по сбору зерна в России снижен на 2 млн тонн в 2024 году
- Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое
- В Оренбурге открыли филиал Эрмитажа
- «Зачитал по бумажке»: Лавров раскрыл детали переговоров с экс-главой МИД Украины
- Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии
- ЦБ рекомендовал российским банкам сокращать валютизацию активов
- В Москве отражено шесть хакерских атак на систему онлайн-голосования
- СМИ: В России работают удаленно лишь около 1% всех занятых
- Трамп пообещал опубликовать секретные записи Пентагона с НЛО
- Мальчик трех лет пропал в Якутии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru