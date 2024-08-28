СМИ: Актер Роман Мадянов был экстренно госпитализирован
28 августа 202415:57
Заслуженный артист РФ Роман Мадянов был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, сообщает Telegram-канал Shot.
Все спектакли с его участием отменены.
По данным канала, у Мадянова в ходе обследования врачи выявили коксартроз и провели операцию по частичному протезированию сустава. В настоящее время он проходит восстановительные процедуры.
Ранее стало известно, что врачи стабилизировали состояние юмориста Бандурина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru