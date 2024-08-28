СМИ: Актер Роман Мадянов был экстренно госпитализирован

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге

Все спектакли с его участием отменены.

По данным канала, у Мадянова в ходе обследования врачи выявили коксартроз и провели операцию по частичному протезированию сустава. В настоящее время он проходит восстановительные процедуры.

Ранее стало известно, что врачи стабилизировали состояние юмориста Бандурина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВрачиОперацияГоспитализацияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры