Басков рассказал о выступлении на корпоративе в честь дня рождения пса
Народный артист России Николай Басков рассказал, как ему пришлось петь на корпоративе в честь дня рождения домашнего питомца.
Басков вспомнил, что однажды его поставили в известность о срочном выступлении в Подмосковье. Перед кем придется петь артист не знал.
По словам Баскова, ему назвали только имя — Джорджик. Исполнитель отметил, что за столом сидела роскошно одетая женщина, которая на второй или третьей песне наклонилась под стол к своему терьеру.
«Вот Джорджик, нам сегодня годик», - цитирует певца NEWS.ru.
Президент России Владимир Путин 23 октября наградил Баскова орденом Почета, напоминает «Радиоточка НСН».
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