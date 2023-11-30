Басков рассказал о выступлении на корпоративе в честь дня рождения пса

Басков вспомнил, что однажды его поставили в известность о срочном выступлении в Подмосковье. Перед кем придется петь артист не знал.

По словам Баскова, ему назвали только имя — Джорджик. Исполнитель отметил, что за столом сидела роскошно одетая женщина, которая на второй или третьей песне наклонилась под стол к своему терьеру.

«Вот Джорджик, нам сегодня годик», - цитирует певца NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин 23 октября наградил Баскова орденом Почета, напоминает «Радиоточка НСН».

