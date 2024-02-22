СМИ: Автор «Слова пацана» займется созданием ремейка «Приключения Электроника»
Российский сценарист и продюсер Андрей Золотарев, известный по таким проектам, как «Слово пацана», «Лёд», «Лёд-2» и «Лёд -3», а также «Притяжение», займется созданием ремейка советского подросткового сериала «Приключения Электроника», сообщает «Кинопоиск».
При том, что он сейчас создает новую версию ещё одного кинохита прошлого «Приключения Буратино» с музыкой Алексея Рыбникова. Другие подробности не сообщаются. Имя режиссера проекта новых «приключений Электроника» не обозначено, а также актерский состав будущего сериала.
Ранее Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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