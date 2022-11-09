СМИ: археологи в Александрии возможно нашли гробницу Клеопатры

По мнению Мартинес, Клеопатра и ее возлюбленный покоятся в этом храме, а туннель, вероятно, ведет к месту захоронения царицы.

По мнению экспертов, если гробница Клеопатры будет найдена, это станет одним из эпохальных событий в современной археологии.

Ранее археологи нашли в Египте скрытый под песком трехтысячелетний город, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

