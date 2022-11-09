СМИ: археологи в Александрии возможно нашли гробницу Клеопатры
Гробница царицы Египта Клеопатры вероятно обнаружена археологами во время раскопок в районе Александрии. Об этом заявила археолог Кэтрин Мартинес, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания: археологи нашли туннель, который был вырублен под храмом Тапосирис-Магна.
По мнению Мартинес, Клеопатра и ее возлюбленный покоятся в этом храме, а туннель, вероятно, ведет к месту захоронения царицы.
По мнению экспертов, если гробница Клеопатры будет найдена, это станет одним из эпохальных событий в современной археологии.
Ранее археологи нашли в Египте скрытый под песком трехтысячелетний город, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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