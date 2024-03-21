«Магический опыт»: Успех экранизации The Sims зависит от верности духу игры

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, серия симуляторов жизни The Sims получит экранизацию. Продюсером картины выступит Марго Робби («Барби», «Тоня против всех») через свою компанию LuckyChap. За сценарий и режиссуру картины будет отвечать Кейт Херрон («Локи», «Одни из нас»). Пименов отметил, что фильм вызовет интерес поклонников серии.

«The Sims является одной из самых продаваемых франшиз в истории. Она успела разойтись тиражом почти в 200 миллионов копий по всему миру. В России игра также популярна и имеет свою постоянную фан-базу. Новость об экранизации интересна для поклонников. Однако фильм может встретить как позитивное ожидание, так и скептицизм, поскольку игра предоставляет глубокую персонализацию и уникальный опыт, который может быть сложным для передачи в формате фильма. Успех картины зависит от верности духу оригинального материала и того, сможет ли фильм привлечь новую аудиторию и сохранить интерес старых фанатов», - сказал он.