«Магический опыт»: Успех экранизации The Sims зависит от верности духу игры
Сборы предстоящей экранизации компьютерной игры The Sims определит уровень сценария, актерской игры, режиссуры, а также узнаваемость визуального стиля первоисточника, заявил Михаил Пименов.
Экранизация игры The Sims сможет привлечь в кинотеатр фанатов серии симуляторов жизни, однако коммерческий успех проекта зависит от того, насколько атмосфера фильма будет схожа с оригиналом, заявил в интервью НСН эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, серия симуляторов жизни The Sims получит экранизацию. Продюсером картины выступит Марго Робби («Барби», «Тоня против всех») через свою компанию LuckyChap. За сценарий и режиссуру картины будет отвечать Кейт Херрон («Локи», «Одни из нас»). Пименов отметил, что фильм вызовет интерес поклонников серии.
«The Sims является одной из самых продаваемых франшиз в истории. Она успела разойтись тиражом почти в 200 миллионов копий по всему миру. В России игра также популярна и имеет свою постоянную фан-базу. Новость об экранизации интересна для поклонников. Однако фильм может встретить как позитивное ожидание, так и скептицизм, поскольку игра предоставляет глубокую персонализацию и уникальный опыт, который может быть сложным для передачи в формате фильма. Успех картины зависит от верности духу оригинального материала и того, сможет ли фильм привлечь новую аудиторию и сохранить интерес старых фанатов», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что коммерческий успех экранизации зависит от того, насколько качественной и узнаваемой получится картина.
«Поклонники точно пойдут в кино из любопытства, но успех картины будет зависеть от множества факторов: сценария, актерской игры, режиссуры, точности и узнаваемости визуального стиля. Также от того, насколько она сможет углубиться в истории, которые игроки создают в The Sims и которые им близки. Помимо этого, маркетинг и распространение сыграют ключевую роль в привлечении зрителей в кинотеатры или на платформы стриминга. Если фильм сможет точно захватить то, что делает The Sims таким же магическим опытом, как и сама игра, то он имеет все шансы достичь успеха как среди поклонников, так и среди тех, кто еще не знаком с франшизой — у Barbie это, например, определённо получилось», - пояснил
Ранее кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что экранизация игры The Sims станет мощнее предыдущих подобных картин, так как специфика игры идеально подходит для сюжета кино.
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