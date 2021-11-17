Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию

Создатель и продюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на его гражданскую жену.

Она отметила, что продюсер чувствует себя удовлетворительно.

Как передает «Mash», в сентябре 75-летнему создателю артистусделали экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Утром 16 ноября Рудинштейн почувствовал себя плохо, он жаловался на боли в области сердца. Скорая помощь отвезла его в клинику, врачи диагностировали инфаркт миокарда.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ВрачиМарк Рудинштейн
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