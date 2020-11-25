СМИ: Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией

Актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в одну из московских больниц с пневмонией.

По данным РЕН ТВ, у 86-летнего народного артиста наблюдается дыхательная недостаточность, медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Сообщается, что вместе с ним находится его жена - архитектор Наталья Белоусова.

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш ранее попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он подтвердил RT, что находится под присмотром медиков и чувствует себя относительно неплохо.


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ФОТО: РИА Новости
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