СМИ: Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией
Актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в одну из московских больниц с пневмонией.
По данным РЕН ТВ, у 86-летнего народного артиста наблюдается дыхательная недостаточность, медики оценивают его состояние как тяжелое.
Сообщается, что вместе с ним находится его жена - архитектор Наталья Белоусова.
Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш ранее попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он подтвердил RT, что находится под присмотром медиков и чувствует себя относительно неплохо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- СМИ: Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией
- Власти Приморья оценили ущерб от циклона
- Лавров высказался об отношениях России и Ливии
- Продажу алкоголя 1 и 2 января предложили запретить
- Посольство Польши обвинило РФ в искажении фактов по Катынскому расстрелу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru