СМИ: Александр Петров за съемочный день получает от четырех миллионов рублей

Известный российский актер Александр Петров зарабатывает за один съемочный день от четырех миллионов рублей, рассказал продюсер Сергей Дворцов, сообщает портал «Страсти».

Петров признался, что для роли Есенина сделал завивку и щипал брови

По его словам, звезда фильмов «Полицейский с Рублевки» и «Лёд» – один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в России.

«У Петрова сейчас все замечательно. Один его съемочный день стоит порядка четырех-пяти миллионов рублей», — заявил продюсер.

Он также отметил, что доходы артиста одними гонорарами за съемки в кино не ограничиваются. Петров зарабатывает на рекламных контрактах, проводит поэтические вечера и корпоративы, а также играет в театре.

Ранее Петров заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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