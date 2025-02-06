СМИ: Александр Петров за съемочный день получает от четырех миллионов рублей

По его словам, звезда фильмов «Полицейский с Рублевки» и «Лёд» – один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в России.

«У Петрова сейчас все замечательно. Один его съемочный день стоит порядка четырех-пяти миллионов рублей», — заявил продюсер.

Он также отметил, что доходы артиста одними гонорарами за съемки в кино не ограничиваются. Петров зарабатывает на рекламных контрактах, проводит поэтические вечера и корпоративы, а также играет в театре.

Ранее Петров заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

