Петров признался, что для роли Есенина сделал завивку и щипал брови

Актер Александр Петров в выпуске интервью-шоу «Актерская студия» поделился опытом работы над ролью Сергея Есенина в фильме «Декабрь», рассказав о значительных изменениях во внешности и трудностях на съемочной площадке. По его словам, режиссер Клим Шипенко потребовал серьезных преобразований для достижения нужного образа.

Петров отметил, что Шипенко стремился полностью изменить его внешний облик, чтобы создать персонажа, который не имел бы сходства с самим актером. В поисках нужного результата они изучали черты лица, форму глаз и использовали различные методы — актер красил волосы, делал завивку, ходил в салон для коррекции бровей.