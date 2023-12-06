СМИ: Александр Лазарев станет главным режиссером Театра Российской армии

Артист Александр Лазарев может стать главным режиссером Театра Российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По информации агентства, о назначении Лазарева объявят в ближайшее время.

С 2020 года этот пост был свободен. С 1995 по 2020 годы должность главного режиссера театра занимал Борис Морозов.

Ранее стало известно, что в секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России включены 34 театральных деятеля, в том числе глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук МГТ Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, и другие, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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