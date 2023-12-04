Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей

На этом посту он сменил художественного руководителя московского театра «Et Cetera», народного артиста РСФСР Александра Калягина, возглавлявшего СТД на протяжении 27 лет.

Нового председателя СТД выбрали на съезде этой организации. Кандидатуру Машкова поддержали 176 человек, 20 проголосовали против.

«По результатам тайного голосования... счётная комиссия считает избранным председателем.... сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», - отметил председатель счётной комиссии Сергей Морозов.

Ранее Машков стал лауреатом премии Минобороны РФ. В ведомстве отметили его вклад в развитие культуры в вооруженных силах и участие в патриотических проектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

