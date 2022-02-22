СМИ: Актрису Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19

Народную артистку СССР, почетного президента МХАТ Татьяну Доронину госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народный артист Иван Краско госпитализирован

По данным СМИ, актриса попала в больницу «давно». У 88-летней Дорониной выявили COVID-19, при этом ее состояние осложнено сопутствующими заболеваниями.

«Лёгкие поражены на 20% справа и на 16% слева, но медики отмечают положительную динамику по КТ», — отмечает Mash.

Кроме того, сообщается, что народная артистка находится в эмоционально нестабильном состоянии, и медикам приходится применять седативные средства.

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ФОТО: Википедия // Sintetaza
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияАктриса
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