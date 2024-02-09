СМИ: актрису Нелли Уварову увезли из театра на скорой
9 февраля 202415:32
Актрису РАМТа Нелли Уварову в больницу увезла скорая помощь прямо с репетиции в театре, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, звезда сериала «Не родись красивой» повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.
У неё подозревают перелом или растяжение связок.
Ранее стало известно, что состояние актрисы Валентины Талызиной стабилизировалось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru