СМИ: актрису Нелли Уварову увезли из театра на скорой

Актрису РАМТа Нелли Уварову в больницу увезла скорая помощь прямо с репетиции в театре, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, звезда сериала «Не родись красивой» повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться.

У неё подозревают перелом или растяжение связок.

Ранее стало известно, что состояние актрисы Валентины Талызиной стабилизировалось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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